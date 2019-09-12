Карпин вступился за красноярского школьника, чья стрижка вызвала скандал

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин прокомментировал конфликт в красноярской школе, возникший из-за прически одного из учеников.
Карпин назвал "не совсем уместной" позицию администрации учебного заведения, которая предложила перевести сына на домашнее обучение из-за его несогласия выполнять требования учителя к внешнему виду.
"Уже, слава богу, не в Советском Союзе живем, когда нельзя было какие-то вещи непонятно почему", — заявил он в комментарии телеканалу "360".
Ранее управление СК по краю начало проверку после конфликта учителей и ученика из-за его прически. Министерство образования региона направило предостережение школе в связи с конфликтом, а министр образования региона Светлана Маковская извинилась перед родителями школьника.
По данным местных СМИ, мальчик занимается футболом и такую прическу сделал, так как ее носит его кумир - футболист Златан Ибрагимович. Мальчика поддержали в социальных сетях – пользователи начали выкладывать фото со своими стрижками и рассказывать истории о них.