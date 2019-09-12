В Баку предложили провести на Урале "Дни азербайджанского кино"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Минкультуры Азербайджана предложило провести в Екатеринбурге фестиваль "Дни азербайджанского кино", сообщает в четверг департамент информационной политики региона.

Речь об этом шла на рабочей встрече главы Минкультуры Республики Абульфаса Гараева и министра культуры региона Светланы Учайкиной.

"Глава министерства назвал перспективными осуществление культурных обменов - и коллективами в рамках различных фестивалей, и специалистами, и студентами. Кроме того, участники встречи договорились о совместном развитии музейного и библиотечного дела. Одной из инициатив, озвученных министром, стала организация в Екатеринбурге фестиваля "Дни азербайджанского кино", - говорится в сообщении.

Министр выразил готовность подобрать семь фильмов, которые были бы интересны уральскому зрителю.

"У нас есть договор о сотрудничестве, в который сегодня нужно вдохнуть жизнь. Предлагаю подготовить план мероприятий на два года, предусмотрев по три мероприятия с каждой стороны. После подписания такого плана мы сможем приступить к его реализации уже со следующего года", - приводятся в сообщении слова Гараева.

Учайкина поддержала это намерение. Она также рассказала министру о потенциале Свердловской области, связанном с открытием конгресс-холла "Екатеринбург-ЭКСПО", первыми артистами на сцене которого стали народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.

Переговоры прошли в рамках визита делегации Свердловской области во главе с губернатором региона Евгением Куйвашевым в Баку. Развитие гуманитарных связей, в частности, в сфере культуры, стало одним из приоритетных тем в диалоге азербайджанской и уральской сторон. Так, посол РФ в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников на встрече с губернатором назвал культурную составляющую важнейшим направлением двусторонних отношений.