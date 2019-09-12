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РИА Новости

Лепс признался, что снова начал выпивать

17:04 12.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс на XXII церемонии вручения музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Государственном Кремлёвском Дворце
Певец Григорий Лепс на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон в Государственном Кремлёвском Дворце
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российского певца Григория Лепса заметили за распитием спиртного. До этого он воздерживался от выпивки целый год, сообщает газета "Комсомольская правда".
Музыкант выпил бокал белого сухого вина на открытии гастрономической лавки в Москве. Он заявил, что долго не употреблял алкоголь, потому что соблюдал условие пари.
"Чувствовал себя нормально, потому что сила воли у меня большая. Сейчас снова иногда могу себе позволить, но очень немного — разве что под пирожки", — заявил Лепс.
Артист отметил, что периодически не пьет совсем, и для этого ему не нужна помощь врачей.
Певец Григорий Лепс
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Григорий ЛепсМоскваОбщество
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