Лепс признался, что снова начал выпивать

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российского певца Григория Лепса заметили за распитием спиртного. До этого он воздерживался от выпивки целый год, сообщает газета Российского певца Григория Лепса заметили за распитием спиртного. До этого он воздерживался от выпивки целый год, сообщает газета "Комсомольская правда"

Музыкант выпил бокал белого сухого вина на открытии гастрономической лавки в Москве. Он заявил, что долго не употреблял алкоголь, потому что соблюдал условие пари.

"Чувствовал себя нормально, потому что сила воли у меня большая. Сейчас снова иногда могу себе позволить, но очень немного — разве что под пирожки", — заявил Лепс.