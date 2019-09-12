В Москве ждут опровержения статьи итальянской газеты о "сделке с "Лигой"

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия ожидает от итальянской газеты Россия ожидает от итальянской газеты Corriere della Sera , опубликовавшей материал об участии сотрудника российской дипмиссии во встрече, где якобы обсуждалась сделка РФ с итальянской партией "Лига", опровержения данной публикации, а также извинений упомянутому дипломату, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее посольство РФ в Риме назвало клеветнической статью итальянской газеты Corriere della Sera, которая сообщила об участии сотрудника дипмиссии во встрече в московском отеле "Метрополь" в октябре прошлого года, где якобы обсуждалась сделка, которая бы обеспечила российское финансирование итальянской партии "Лига". В материале утверждается, что в числе трех россиян-участников встречи был некий 39-летний Андрей Харченко, который получил аккредитацию в Италии для работы в посольстве РФ в июле 2019 года.

"Особое сожаление вызывает тот факт, что мы говорим с вами об одном из самых крупных СМИ Италии. Большое количество корреспондентов, возможностей фактчекинга, то есть перепроверки информации, на наш взгляд, были доступны этому изданию.... Посольство РФ в Риме отправило в газету соответствующее опровержение, но оно не было опубликовано даже спустя неделю после появления статьи, которую можно просто назвать клеветой. Мы ожидаем от итальянского издания публикации опровержения на основе тех материалов, которые посольство России направило в итальянскую газету, а также принесения извинений российскому дипломату", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что Москва будет держать этот случай на контроле и разместит опровержение в соответствующей рубрике сайта МИД РФ. "Несмотря на эти провокации, наши отношения с Италией развиваются хорошо", - добавила официальный представитель министерства иностранных дел.

История, касающаяся якобы имевшего место финансирования "Лиги", возникла в феврале после публикации популярного еженедельника L'Espresso. Издание утверждало, что представители "Лиги" вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии европейских выборов. Российская финансовая помощь должна была поступить "Лиге" якобы благодаря заключению сделки между нефтяными компаниями двух стран на поставки трех миллионов тонн дизельного топлива.

Журнал сообщил, что переговоры в Москве с итальянской стороны вело доверенное лицо уже бывшего вице-премьера Италии и лидера "Лиги" Маттео Сальвини, глава ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлука Савоини.

Новый скандал вокруг этой истории вспыхнул в Италии после того, как в начале июля американский портал Buzzfeed опубликовал материал, в котором приводится расшифровка переговоров в Москве: собеседники якобы обсуждали сделку на поставки российского топлива, часть доходов от которой в размере 65 миллионов долларов должна была получить "Лига".