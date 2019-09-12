Уровень воды на реках Амурской области в сутки поднимался до двух метров

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уровень воды в реках Амурской области и Хабаровского края вырос на 0,5-2 метра, подъем будет продолжаться в ближайшие дни, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ранее представитель администрации Хабаровского края сообщил, что уровень воды в Амуре у Комсомольска начал снижаться.

"За прошедшие сутки рост уровня воды (на 50-195 сантиметров) продолжался на реках Амурской области (Левый Уркан, Правый Уркан, Селемджа, Олекма, Нюкжа), Хабаровского края (Бурея, Амгунь, Нимелен)", - говорится в сообщении.

Синоптики также уточняют, что 13-19 сентября на Нижнем Амуре от Комсомольска-на-Амуре до устья, на реках Кур, Тунгуска, Амгунь Хабаровского края продолжится подъем уровня воды, затопление дорог, посевов, линий связи, дачных участков, населенных пунктов, не защищенных дамбами.

"16-18 сентября на Среднем Амуре у сел Ленинское и Нижнеспасское Еврейской автономной области ожидается подъем уровня воды категории опасной отметки и выше", - говорится в сообщении.