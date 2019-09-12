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РИА Новости

В МИД прокомментировали заявление США о "российской угрозе" в космосе

16:54 12.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Москва, вопреки спекуляциям США, придерживается линии на мирное использование и исследование космоса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала заявления главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда о так называемой "российской угрозе" в космосе.
"Россия отдает приоритет недискриминационному использованию и исследованию космоса исключительно в мирных целях и, в отличие от США, не вынашивает планов решения задач на орбите с использованием ударных средств", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что "на данный момент нет и не может быть никакой альтернативы российско-китайскому предложению о разработке международного юридически обязывающего инструмента по сохранению космоса свободным от оружия любого вида".
"Почему американские официальные лица вот об этом не рассказывают своей аудитории, большой вопрос", - добавила Захарова.
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Мария ЗахароваДжозеф ДанфордМИД РФРоссияСШАВ мире
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