В МИД прокомментировали заявление США о "российской угрозе" в космосе

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Москва, вопреки спекуляциям США, придерживается линии на мирное использование и исследование космоса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявления главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда о так называемой "российской угрозе" в космосе.

"Россия отдает приоритет недискриминационному использованию и исследованию космоса исключительно в мирных целях и, в отличие от США, не вынашивает планов решения задач на орбите с использованием ударных средств", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что "на данный момент нет и не может быть никакой альтернативы российско-китайскому предложению о разработке международного юридически обязывающего инструмента по сохранению космоса свободным от оружия любого вида".