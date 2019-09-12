Силуанов объяснил, почему не надо сейчас смягчать налоговую политику

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в ответ на предложение главы ВТБ Андрея Костина объяснил, почему сейчас нет необходимости смягчать налоговую политику.

"Просто говорить, что давайте смягчим, снизим налоги, освободим от взносов или примем новые программы, всегда за этим есть большие риски. Давайте хоть проживем некоторое время в нормальной устойчивой ситуации. Мы сейчас только создали эту ситуацию, сейчас пошли усилия по реализации тех национальных целей, которых мы добиваемся. Но не надо в самом начале приводить к тому, что раньше было. Результаты и последствия знаем какие", - сказал он на пленарной сессии Мосфинфорума, отвечая на предложение Костина начать смягчать налоговую политику в РФ.

Он отметил, что все привыкли к тому, что в предыдущие годы цены на нефть значительно снизились. "Мы все думаем, что так будет и дальше. Санкции, которые нам покоя тоже не дают. Нам нужно к этому всегда быть готовыми", - продолжил Силуанов.

"Эти все смягчения... Сейчас смягчим чуть-чуть здесь, одно смягчение повлечет за собой другое, третье, пятое. Чуть смягчили - вроде ничего, прошло, давайте дальше, нам нужно еще пару программ реализовать. И пошло и поехало", - добавил он.

Бюджет РФ балансировался какое-то время назад при цене на нефть 20 долларов за баррель, а потом цена дошла до 100 долларов за баррель. "Это все очень быстро, в момент все делается. И мы в Минфине видим, какое давление идет. Большой профицит, Фонд национального благосостояния растет. "Чего вы сидите на деньгах и не тратите", - сказал министр.

"Если ухудшится ситуация по ценам на энергоносители, а это может быть, как будет развиваться ситуация с ОПЕК, как будет развиваться сланцевая добыча, как будет развиваться мировая экономика? Все быстро произойдет. И потом что нам нужно будет, отыгрывать назад, налоги повышать?" - отметил Силуанов. Он добавил, что уже произошло смягчение, когда был увеличен объем разрешенного дефицита на 0,5% ВВП, это 500 миллиардов рублей.