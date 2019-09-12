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РИА Новости

С Первого канала взыскали 300 тысяч рублей за песню в "Ледниковом периоде"

16:40 12.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании "Издательство Джем" взыскал с Первого канала 300 тысяч рублей за незаконное использование музыкального произведения рэпера СД в шоу "Ледниковый период. Дети", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд первой инстанции удовлетворил требования частично – истец просил взыскать с телеканала 880 тысяч рублей компенсации.
Как пояснил представитель "Издательства Джем", компании принадлежат исключительные права на произведение "Московский бит" рэп-исполнителя СД. Эта композиция без разрешения правообладателя была использована в передаче "Ледниковый период. Дети", вышедшей в эфир в мае 2018 года.
Как сообщил истец, выпуск передачи размещен также на сайте ответчика. В связи с отказом урегулировать спор в досудебном порядке был подан данный иск, сказал представитель "Джема".
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Ответчик иск не признал. По словам представителя телеканала, претензии должны быть адресованы не к нему, а к производителю шоу или к его участникам, которые использовали музыкальное сопровождение без разрешения. "Мы просто взяли и купили (выпуск шоу – ред.)", - заявил ответчик.
Решение суда вступит в силу через месяц, если до этого на него не будет подана апелляция.
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Первый канал (телеканал)РоссияПроисшествия
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