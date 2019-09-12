Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T16:38Z
https://ria.ru/20190912/1558624225.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155828/36/1558283624_0:262:3175:2048_1036x0_80_0_0_a76afe3be3493956b4024c39b23d6319.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Захарова посоветовала США не пугать Россию санкциями за работу с Венесуэлой

16:38 12.09.2019
2356
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Вашингтону перестать пугать Москву санкциями за сотрудничество с Венесуэлой.
"Хотели бы еще раз попросить официальных представителей администрации США: не надо пугать нас санкциями, новыми санкциями как неким наказанием российских экономических операторов за сотрудничество с Венесуэлой. Мы прекрасно понимаем, что ничего нового в подобных подходах нет", - сказала Захарова на брифинге.
"Санкции, которыми бесконечно грозит Вашингтон, абсолютно нелегитимны, они являются лишь инструментом недобросовестной конкуренции в интересах получения односторонних преимуществ", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Она подчеркнула, что "сочетание экономической агрессии с постоянной угрозой применения силы" против суверенного государства, в данном случае Венесуэлы, является "недопустимым насаждением права силы в ущерб международному праву и Уставу ООН".
Джон Болтон
11 сентября, 20:37Попытка госпереворота в Венесуэле
Трамп назвал стратегию Болтона по Венесуэле неуместной
Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что США допускают в будущем санкции против "Роснефти" за сотрудничество с Венесуэлой.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Белый дом сообщил 6 августа, что президент Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
11 сентября, 19:22Попытка госпереворота в Венесуэле
Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
3800001
Обсудить 1
Попытка госпереворота в ВенесуэлеМария ЗахароваДональд ТрампНиколас МадуроМИД РФРоснефтьМоскваВенесуэлаООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали заявление США о "российской угрозе" в космосе
РИА
Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В Москве ждут опровержения статьи итальянской газеты о "сделке с "Лигой"
Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия
В Deutsche Bank предрекли финансовый крах Европы
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Россия считает перспективы применения "Пакта Рио" в Южной Америке опасными
Лента
новостей
Вице-премьер России Дмитрий Козак
Решение суда ЕС по газопроводу Opal еще можно обжаловать, заявил Козак
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МИД: CNN не запрашивал данные ни до, ни после публикации статьи о "шпионе"
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД обеспокоен задержанием гражданина Болгарии за "шпионаж" в пользу России
Оружие и боеприпасы, переданные правоохранительным органам Украины бойцами батальонов Национальной гвардии
На Украине разоружили три добровольческих батальона
Дом в Стаффорде, где предположительно проживал бежавший в США Олег Смоленков
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии выступил против пересмотра признания Косово
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Глава ДНР заявил о планах войти в состав России
Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним (в центре), архивное фото
Священники Элладской церкви выступили с обращением против признания ПЦУ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
23:54Путин и Нетаньяху решили ускорить создание СЗТ между Израилем и ЕАЭС
23:46"Свидетель" по делу MH17 Цемах проходит медобследование, сообщила его дочь
23:27В Москве после рэп-концерта нашли тело школьника
23:25Лавров рассказал о переговорах Путина и Нетаньяху по Сирии
Лента новостейМолния