Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T16:56Z
https://ria.ru/20190912/1558624059.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155532/77/1555327778_0:0:2643:1487_1036x0_80_0_0_9a30688bd764722de8104d62c523e127.jpg
РИА Новости

Силуанов объяснил, что мешает бизнесу инвестировать в Россию

16:36 12.09.2019 (обновлено: 16:56 12.09.2019)
542
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Нестабильность условий для бизнеса является одним из сдерживающих инвестиции в Россию факторов, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
"Деньги у предприятий есть. Мы говорили, что на депозитах находится 28 триллионов рублей. Почему они не идут в экономику? Здесь вопрос, конечно, гораздо глубже. И наша задача - понять, что же мешает бизнесу, что бизнесу необходимо, чтобы поверить в то, что новые инвестиции, вложения в Россию, в российскую экономику дадут в последующем отдачу, дадут стабильный результат", - сказал он, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на Московском финансовом форуме
Вчера, 16:27РИА Новости
Медведев надеется, что проект о защите инвестиций скоро внесут в Госдуму
"Мешает бизнесу наше устаревшее законодательство, наша регуляторика, которая отстает от сегодняшнего дня", - отметил он. Силуанов напомнил, что принято решение, что ранее принятые акты, мешающие работе, будут исключены.
"Второе, о чем говорит бизнес: "Дайте нам гарантию стабильности работы, вы постоянно делаете изменения, постоянно меняете законодательство, в том числе налоговое, создаете условия, которые мы не можем заложить в наши новые проекты, их учесть", - рассказал первый вице-премьер.
Он напомнил, что разработан законопроект о гарантиях тому бизнесу, который собирается реализовать крупные инвестпроекты.
Силуанов напомнил, что необходимо довести уровень инвестиций в РФ до 25% ВВП и выше.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров
Вчера, 16:00Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Прохоров: Москва привлекает все больше инвестиций, наращивая экспорт
730035
Обсудить 1
Московский финансовый форум-2019Антон СилуановРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики
РИА
Новости
Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия
В Deutsche Bank предрекли финансовый крах Европы
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на Московском финансовом форуме
Медведев надеется, что проект о защите инвестиций скоро внесут в Госдуму
Вице-премьер России Дмитрий Козак
Решение суда ЕС по газопроводу Opal еще можно обжаловать, заявил Козак
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на Московском финансовом форуме
Медведев поручит МЭР и Минфину создать концепцию новой системы управления
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов объяснил, почему не надо сейчас смягчать налоговую политику
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на Московском финансовом форуме
Инвесторы сохраняют интерес к российским проектам, заявил Медведев
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на Московском финансовом форуме
Медведев рассказал о подходе, необходимом для реализации нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
Путин назвал общие ценности всех религий залогом устойчивости страны
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Россия считает перспективы применения "Пакта Рио" в Южной Америке опасными
Дмитрий Медведев
Медведев объяснил, почему не назвал размер профицита российского бюджета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
23:54Путин и Нетаньяху решили ускорить создание СЗТ между Израилем и ЕАЭС
Лента новостейМолния