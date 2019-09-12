Режиссер "Побега из Шоушенка" не уверен, что его фильм нужно считать лучшим

"Это очень парадоксально для меня. Я смотрю на рейтинг и вижу в нем "Крестного отца" и "Гражданина Кейна", которые стоят ниже. В этот момент я думаю: "Побег из Шоушенка" действительно лучше "Крестного отца"? Мне трудно в это поверить", - прокомментировал режиссер.