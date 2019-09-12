Режиссер "Побега из Шоушенка" не уверен, что его фильм нужно считать лучшим

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Американский сценарист и режиссер Фрэнк Дарабонт признался, что у него вызывает сомнения признание его фильма "Побез из Шоушенка" самым рейтинговым, сообщает Independent.
"Это очень парадоксально для меня. Я смотрю на рейтинг и вижу в нем "Крестного отца" и "Гражданина Кейна", которые стоят ниже. В этот момент я думаю: "Побег из Шоушенка" действительно лучше "Крестного отца"? Мне трудно в это поверить", - прокомментировал режиссер.
Экранизация новеллы Стивена Кинга о побеге из тюрьмы, вышла 25 лет назад. Драма сразу получила признание критиков и зрителей, картиной продолжают восхищаться до сих пор.
"Побег из Шоушенка" долгое время занимал и занимает первую строчку в списке 250 лучших фильмов на крупнейшем сайте о кино IMDb, а также возглавляет рейтинг на российском сайте "Кинопоиск".