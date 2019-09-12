Выставка работ "эпохи застоя" откроется в Третьяковской галерее в 2020 году

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Выставка "Это было навсегда", посвященная советскому искусству "эпохи застоя", откроется в Третьяковской галерее на Крымском валу в апреле 2020 года, рассказала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции в четверг.

"Первая масштабная выставка 2020 года под названием "Это было навсегда" (1968-1985) - это вторая часть трилогии, которую мы начали пару лет назад выставкой, посвященной искусству "эпохи оттепели". Новая экспозиция посвящена искусству "эпохи застоя", - рассказала Трегулова.

По ее словам, создатели экспозиции хотят показать, что при внешней скованности советского человека у него были возможности для внутренней свободы.