Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, денежно-кредитная политика ЦБ практически бессильна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Монсфинфоруме.

"На наш взгляд, низкие темпы экономического роста в нашей стране вызваны, прежде всего, структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна", - сказала Набиулллина.

Россия не должна повторять ошибки тех стран, которые пренебрегали таким структурным характером замедления экономики, пытались с помощью печатного станка "разогреть" экономику, подчеркнула глава регулятора.

"В итоге был краткросрочный всплеск экономики, потом экономика проседала, и оставались все проблемы, связанные и с повышенной инфляцией, и с нестабильностью", - заключила она.