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РИА Новости

Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики

16:30 12.09.2019 (обновлено: 16:42 12.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, денежно-кредитная политика ЦБ практически бессильна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Монсфинфоруме.
"На наш взгляд, низкие темпы экономического роста в нашей стране вызваны, прежде всего, структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна", - сказала Набиулллина.
Россия не должна повторять ошибки тех стран, которые пренебрегали таким структурным характером замедления экономики, пытались с помощью печатного станка "разогреть" экономику, подчеркнула глава регулятора.
"В итоге был краткросрочный всплеск экономики, потом экономика проседала, и оставались все проблемы, связанные и с повышенной инфляцией, и с нестабильностью", - заключила она.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
6 сентября, 16:05РИА Новости
Набиуллина: проблему доходов россиян надо решать на базе роста экономики
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Московский финансовый форум-2019Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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