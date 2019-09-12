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РИА Новости

Защита арестованного в Италии топ-менеджера ОДК добивается его освобождения

16:29 12.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Неаполя
На одной из улиц Неаполя
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
На одной из улиц Неаполя. Архивное фото
РИМ, 12 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Адвокаты арестованного в Италии россиянина Александра Коршунова добиваются признания незаконным решения о его аресте и требуют отмены этой меры пресечения, обратившись сразу в две судебные инстанции Италии, заявил РИА Новости один из адвокатов Коршунова Никола Ди Марио.
"Запрос на арест, который основан на заявлении американского Бюро, носит слишком общий характер. Поэтому у нас, адвокатов Коршунова, нет картины тех действий, которые инкриминируются российскому гражданину. Мы занимаемся техническими вопросами, которые касаются законности или незаконности предварительного заключения Коршунова", - сказал юрист.
О задержании Коршунова стало известно 5 сентября. Вместе с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянки, который является бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation, Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.
"В противовес суду, вынесшему решение об аресте, мы обратились верховную инстанцию - Кассационный суд за его обжалованием. В сам апелляционный суд Неаполя мы заявили ходатайство об отмене меры пресечения в виде ареста по целому ряду причин. Это заседание пройдет 19 сентября. Теоретически суд может отозвать ранее принятое решение или заменить арест в тюрьме домашним арестом или запретом на выезд из страны с изъятием паспорта у Коршунова", - отметил Ди Марио.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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МИД назвал задержание топ-менеджера ОДК Коршунова в Италии провокацией
Адвокат подчеркнул, дата рассмотрения в Кассационном суде в Риме пока не назначена. По его словам, в ходе обращения в вышестоящую инстанцию "защита Коршунова собирается представить серию юридических вопросов, не касающихся сущности обвинений, которые американцы в очень приблизительном ключе выдвигают Коршунову".
"Мы требуем отмены ареста, потому что, по нашему мнению, судебные власти США не обозначили надлежащим образом факты, в которых обвиняют Коршунова. Мы считаем, что не было срочности в том, чтобы судебный орган прибег к предварительному аресту, и что апелляционный суд не оценил, достаточно ли следственных материалов, предоставленных США, для того чтобы оправдать такую тяжелую меру, как арест в тюрьме", - заявил адвокат.
По его словам, итальянские судебные органы пока не начали процесс об экстрадиции. С момента его начала до завершения должны пройти 6-8 месяцев. Однако защите Коршунова пока неизвестно, подала ли американская сторона в Минюст Италии запрос на экстрадицию россиянина.
На одной из улиц Неаполя
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Коршунов является топ-менеджером входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14, поясняется в обвинительном заключении. ОДК ранее заявила, что уверена в непричастности своего сотрудника к противоправной деятельности.
Коршунов содержится в тюрьме итальянского Неаполя, в аэропорту которого был арестован. Местонахождение Бьянки неизвестно. Российские дипломаты получили доступ к Коршунову и оказывают ему юридическую поддержку.
На одной из улиц Неаполя
6 сентября, 18:18Сказано в эфире
Юрист о "деле Коршунова": суду в Италии придется учесть много нюансовЗадержания россиян за рубежом с подачи США стали стандартной практикой, но шансы на выдачу Вашингтону подозреваемого в экономическом шпионаже Александра Коршунова неоднозначны, сказала в эфире радио Sputnik юрист по международному праву Марина Силкина.
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Задержание сотрудника ОДК в ИталииАлександр КоршуновАлександр ЛогуновОбъединенная двигателестроительная корпорацияРимИталияСШАВ мире
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