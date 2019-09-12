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РИА Новости

Медведев рассказал о подходе, необходимом для реализации нацпроектов

16:29 12.09.2019 (обновлено: 16:43 12.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на Московском финансовом форуме
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на Московском финансовом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Национальные проекты предполагают иной тип управления, со структурированием по срокам и ответственности, подобный подход планируется распространить на всю систему государственных программ, то есть, по сути, на всю систему государственного управления, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Еще в прошлом году появился такой элемент, как национальные проекты. Это уже вторые национальные проекты, если брать последние два десятилетия. Они предполагают иной тип управления. Мероприятия структурированы по срокам, по ответственности. И самое главное, они измеряются во вполне конкретных результатах. С учетом положительного опыта, который мы получаем, хотя мы получаем, конечно, не только положительный опыт, но и отрицательный, но, тем не менее, мы договорились, что все-таки здесь положительного больше, подобный подход мы договорились распространить и на всю систему государственных программ, то есть, по сути, на всю систему государственного управления", - сказал Медведев на Московском финансовом форуме.
Он добавил, что "система принятия решений в этом случае более гибкая", и "даже все сроки подготовки документов они максимально сближены, сплющены".
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
Дмитрий Медведев выступает на Московском финансовом форуме
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