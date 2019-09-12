Орешкин поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о поддержке предложенной Минфином системы добровольных пенсионных накоплений, готов перечислять туда часть своей зарплаты.

Минфин РФ в сентябре объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Среди его основных элементов - исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

"Сейчас министерство финансов предложило новый механизм - гарантированный пенсионный продукт, долгосрочные сбережения. Это абсолютно правильный шаг и правильная идея", - сказал Орешкин, выступая на Московском финансовом форуме.

"Я первый готов, как только это законодательство будет принято, подписаться и часть зарплаты перечислять в рамках этой новой системы на пенсионные отчисления", - добавил министр.

Орешкин за 2018 год задекларировал доход в 21,569 миллиона рублей. При этом неизвестно, какую часть дохода составляет заработная плата.