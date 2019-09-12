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РИА Новости

Орешкин поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений

16:26 12.09.2019 (обновлено: 16:45 12.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о поддержке предложенной Минфином системы добровольных пенсионных накоплений, готов перечислять туда часть своей зарплаты.
Минфин РФ в сентябре объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Среди его основных элементов - исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
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"Сейчас министерство финансов предложило новый механизм - гарантированный пенсионный продукт, долгосрочные сбережения. Это абсолютно правильный шаг и правильная идея", - сказал Орешкин, выступая на Московском финансовом форуме.
"Я первый готов, как только это законодательство будет принято, подписаться и часть зарплаты перечислять в рамках этой новой системы на пенсионные отчисления", - добавил министр.
Орешкин за 2018 год задекларировал доход в 21,569 миллиона рублей. При этом неизвестно, какую часть дохода составляет заработная плата.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
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