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РИА Новости

Решение суда ЕС по газопроводу Opal еще можно обжаловать, заявил Козак

16:36 12.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВице-премьер России Дмитрий Козак
Вице-премьер России Дмитрий Козак
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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АБУ-ДАБИ, 12 сен - РИА Новости. Решение суда ЕС по ограничению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal еще можно обжаловать, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.
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"Мы сейчас разбираемся, решение принято совсем недавно. Дайте нам с этим разобраться, собраться с мыслями. И мы подумаем, каким образом будем реагировать на это судебное решение. Все-таки судебное решение, но это не последняя инстанция, еще есть возможность обжаловать. Мы, конечно же, занимаемся этим", - сказал Козак.
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OPAL NEL Transport GmbHГазпромЕвросоюзДмитрий КозакРоссияЭкономика
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