Решение суда ЕС по газопроводу Opal еще можно обжаловать, заявил Козак

"Мы сейчас разбираемся, решение принято совсем недавно. Дайте нам с этим разобраться, собраться с мыслями. И мы подумаем, каким образом будем реагировать на это судебное решение. Все-таки судебное решение, но это не последняя инстанция, еще есть возможность обжаловать. Мы, конечно же, занимаемся этим", - сказал Козак.