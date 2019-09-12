Решение суда ЕС по газопроводу Opal еще можно обжаловать, заявил Козак

АБУ-ДАБИ, 12 сен - РИА Новости. Решение суда ЕС по ограничению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal еще можно обжаловать, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.
"Мы сейчас разбираемся, решение принято совсем недавно. Дайте нам с этим разобраться, собраться с мыслями. И мы подумаем, каким образом будем реагировать на это судебное решение. Все-таки судебное решение, но это не последняя инстанция, еще есть возможность обжаловать. Мы, конечно же, занимаемся этим", - сказал Козак.