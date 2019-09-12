Следствие направит на обследования обвиняемого в госизмене ученого

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следствие возит для обследования в гражданские больницы 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.

"Его начали вывозить из СИЗО в гражданские больницы, несколько больниц, чтобы обследование было более предметным и объективным", - сказал адвокат.

Павлов положительно оценил такие действия, но продолжает настаивать на госпитализации своего подзащитного. Следственные действия, отметил защитник, пока не проводятся.