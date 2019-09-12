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РИА Новости

Следствие направит на обследования обвиняемого в госизмене ученого

16:23 12.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, в Лефортовском суде
Бывший сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, в Лефортовском суде
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Бывший сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, в Лефортовском суде. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следствие возит для обследования в гражданские больницы 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
"Его начали вывозить из СИЗО в гражданские больницы, несколько больниц, чтобы обследование было более предметным и объективным", - сказал адвокат.
Бывший сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, в Лефортовском суде
5 июня, 17:47РИА Новости
Ученику Виктора Кудрявцева предъявили обвинение в госизмене
Павлов положительно оценил такие действия, но продолжает настаивать на госпитализации своего подзащитного. Следственные действия, отметил защитник, пока не проводятся.
Сотрудник ЦНИИмаша Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Следствие использовало письмо из почты Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом.
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Виктор КудрявцевЦНИИМАШРоссияПроисшествия
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