Следствие направит на обследования обвиняемого в госизмене ученого

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следствие возит для обследования в гражданские больницы 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
"Его начали вывозить из СИЗО в гражданские больницы, несколько больниц, чтобы обследование было более предметным и объективным", - сказал адвокат.
Павлов положительно оценил такие действия, но продолжает настаивать на госпитализации своего подзащитного. Следственные действия, отметил защитник, пока не проводятся.
Сотрудник ЦНИИмаша Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Следствие использовало письмо из почты Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом.