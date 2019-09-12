МИД назвал задержание топ-менеджера ОДК Коршунова в Италии провокацией

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Задержание топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в Италии по запросу США является спланированной провокацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем выдачу международного ордера на его арест спланированной провокацией, не единственной в своем роде. Это продолжение курса, который американские и спецслужбы, и представители истеблишмента поддерживают в отношении нашей страны давно", - сказала Захарова на брифинге.

Как сообщил в четверг один из адвокатов Коршунова Никола Ди Марио, следующее заседание по делу состоится 19 сентября.

О задержании Коршунова стало известно 5 сентября. Вместе с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянки, который является бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation, Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Коршунов является топ-менеджером входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14, поясняется в обвинительном заключении. ОДК ранее заявила, что уверена в непричастности своего сотрудника к противоправной деятельности.