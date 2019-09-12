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РИА Новости

МИД назвал задержание топ-менеджера ОДК Коршунова в Италии провокацией

16:19 12.09.2019 (обновлено: 16:39 12.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Задержание топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в Италии по запросу США является спланированной провокацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы считаем выдачу международного ордера на его арест спланированной провокацией, не единственной в своем роде. Это продолжение курса, который американские и спецслужбы, и представители истеблишмента поддерживают в отношении нашей страны давно", - сказала Захарова на брифинге.
Как сообщил в четверг один из адвокатов Коршунова Никола Ди Марио, следующее заседание по делу состоится 19 сентября.
О задержании Коршунова стало известно 5 сентября. Вместе с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянки, который является бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation, Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.
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Коршунов является топ-менеджером входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14, поясняется в обвинительном заключении. ОДК ранее заявила, что уверена в непричастности своего сотрудника к противоправной деятельности.
Коршунов содержится в тюрьме итальянского Неаполя, в аэропорту которого был арестован. Местонахождение Бьянки неизвестно. Российские дипломаты получили доступ к Коршунову и оказывают ему юридическую поддержку.
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Задержание сотрудника ОДК в ИталииОбъединенная двигателестроительная корпорацияМИД РФРоссияИталияПроисшествия
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