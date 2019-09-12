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РИА Новости

Госдума отклонила проект об освобождении многодетных от налога на имущество

16:18 12.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкналоговая инспекция налоги
налоговая инспекция налоги
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об освобождении от налога на имущество родителей в семьях, отнесенных к многодетным и нуждающимся в социальной поддержке.
"Поправки о том, что многодетная семья не должна платить налог на имущество. Тем более, сейчас имущество у нас оценивается по кадастровой стоимости, довольно большие цены, особенно если в дому живут", - заявила автор законопроекта, депутат Тамара Плетнева (КПРФ), представляя его коллегам.
Предоставление соответствующей льготы многодетным семьям способствовало бы улучшению общей демографической ситуации в России и повышению рождаемости, считает она. В результате принятия закона, более полутора миллионов многодетных семей были бы освобождены от уплаты налога на имущество физлиц, поясняла ранее Плетнева.
Однако против принятия законопроекта выступили правительство и Счетная палата РФ, а также профильные комитеты Госдумы - по бюджету и налогам и по вопросам семьи, женщин и детей. "Поскольку частично он реализован, и реализован в тех пределах и в рамках, которые одобрил и подписал президент, то сейчас еще раз возвращаться в этом году, наверное, все-таки нецелесообразно. Мы предложили его к отклонению", - пояснила на заседании Госдумы, зампред бюджетного комитета Надежда Максимова.
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В апреле Госдума приняла закон, который уменьшает налоговую базу по налогу на имущество граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, на величину кадастровой стоимости пяти квадратных метров общей площади квартиры (ее части) и семи квадратных метров общей площади жилого дома (его части) в расчете на каждого такого ребенка.
Кроме того, поскольку налог на имущество физлиц является местным налогом, принятие законопроекта приведет к выпадающим доходам местных бюджетов. В связи с этим возникнет необходимость их компенсации из федерального бюджета. Исходя из финансово-экономического обоснования к законопроекту его реализация может потребовать от 3,3 до 6,4 миллиарда рублей в год. Однако источники такой компенсации и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены.
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Госдума РФТамара ПлетневаРоссияОбщество
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