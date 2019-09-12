Госдума отклонила проект об освобождении многодетных от налога на имущество

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об освобождении от налога на имущество родителей в семьях, отнесенных к многодетным и нуждающимся в социальной поддержке.

"Поправки о том, что многодетная семья не должна платить налог на имущество. Тем более, сейчас имущество у нас оценивается по кадастровой стоимости, довольно большие цены, особенно если в дому живут", - заявила автор законопроекта, депутат Тамара Плетнева (КПРФ), представляя его коллегам.

Предоставление соответствующей льготы многодетным семьям способствовало бы улучшению общей демографической ситуации в России и повышению рождаемости, считает она. В результате принятия закона, более полутора миллионов многодетных семей были бы освобождены от уплаты налога на имущество физлиц, поясняла ранее Плетнева.

Однако против принятия законопроекта выступили правительство и Счетная палата РФ, а также профильные комитеты Госдумы - по бюджету и налогам и по вопросам семьи, женщин и детей. "Поскольку частично он реализован, и реализован в тех пределах и в рамках, которые одобрил и подписал президент, то сейчас еще раз возвращаться в этом году, наверное, все-таки нецелесообразно. Мы предложили его к отклонению", - пояснила на заседании Госдумы, зампред бюджетного комитета Надежда Максимова.

В апреле Госдума приняла закон, который уменьшает налоговую базу по налогу на имущество граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, на величину кадастровой стоимости пяти квадратных метров общей площади квартиры (ее части) и семи квадратных метров общей площади жилого дома (его части) в расчете на каждого такого ребенка.