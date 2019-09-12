Инвесторы сохраняют интерес к российским проектам, заявил Медведев

"Главные глобальные риски - это, конечно, торговые войны, протекционизм, ну, в отношении нашей страны еще санкциями это все усугубляется. Эти проблемы сохранятся, но вопреки тем же самым санкциям, интерес инвесторов к нашим проектам так же сохраняется", - сказал Медведев на заседании Московского экономического форума.

Он отметил, что это заметно и по работе консультативного совета, и по иностранным инвестициям, и по запросам на сделки с российскими активами, которые иностранные компании совершают. По его словам, это происходит, прежде всего, потому, что Россия за последние годы серьезно укрепила стабильность финансовой системы и бюджета.