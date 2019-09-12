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РИА Новости

Инвесторы сохраняют интерес к российским проектам, заявил Медведев

16:15 12.09.2019 (обновлено: 16:44 12.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на Московском финансовом форуме
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на Московском финансовом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Интерес инвесторов к российским проектам сохраняется вопреки санкциям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Главные глобальные риски - это, конечно, торговые войны, протекционизм, ну, в отношении нашей страны еще санкциями это все усугубляется. Эти проблемы сохранятся, но вопреки тем же самым санкциям, интерес инвесторов к нашим проектам так же сохраняется", - сказал Медведев на заседании Московского экономического форума.
Он отметил, что это заметно и по работе консультативного совета, и по иностранным инвестициям, и по запросам на сделки с российскими активами, которые иностранные компании совершают. По его словам, это происходит, прежде всего, потому, что Россия за последние годы серьезно укрепила стабильность финансовой системы и бюджета.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
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Московский финансовый форум-2019Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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