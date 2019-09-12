Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
Согласно обвинению, Хасса бин Салман попросила своего личного телохранителя Рани Саиди избить и унизить мужчину, когда в сентябре 2016 года он проводил ремонтные работы в ее парижской квартире. Сама принцесса обвиняет сантехника в том, что он без ее ведома сделал некие фотографии. Кроме побоев, рабочему, египтянину по происхождению, пришлось вынести многочасовые унижения: в частности, охранники заставляли его вставать на колени и целовать ноги принцессе.
Хассу бин Салман привлекли к ответственности за "соучастие в насилии" и "пособничестве в незаконном лишении свободы". Помимо десяти месяцев условного заключения, принцессе также придется заплатить десять тысяч евро (около 10,9 тысячи долларов) штрафа. Сама она не присутствовала на оглашении приговора.
Об инциденте с сантехником стало известно в марте, незадолго до визита во Францию самого принца Мохаммеда бен Салмана.