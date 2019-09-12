Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником

Согласно обвинению, Хасса бин Салман попросила своего личного телохранителя Рани Саиди избить и унизить мужчину, когда в сентябре 2016 года он проводил ремонтные работы в ее парижской квартире. Сама принцесса обвиняет сантехника в том, что он без ее ведома сделал некие фотографии. Кроме побоев, рабочему, египтянину по происхождению, пришлось вынести многочасовые унижения: в частности, охранники заставляли его вставать на колени и целовать ноги принцессе.