В "Сколтехе" запустили первую базовую станцию 5G

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе "Сколтеха" запустил первую базовую станцию 5G, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).

"Сколковский институт науки и технологий запустил первую базовую станцию в рамках создания опытной зоны 5G для российских разработчиков оборудования на территории ИЦ "Сколково". Радиооборудование базовой станции (БС) работает в диапазоне 4,8–4,99 ГГц в соответствии с разрешением на использование частот, которое было выдано Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) для создания пилотной зоны сетей связи 5G", - говорится в сообщении.

Центр компетенций НТИ провел первые успешные тесты БС на 5G-смартфонах Huawei Mate 20X. В ходе испытаний удалось достичь скорости более 300 Мбит/с (в полосе 50 МГц). В ближайшие дни начнутся испытания работы базовой станции с использованием решений отечественных производителей. Будет тестироваться оборудование транспортной сети ("T8", "Элтекс") и ядро сети (НТЦ "Протей", "ИскраУралТел").

Базовая станция поддерживает полосы до 50 МГц и технологию MIMO 4x4. До конца года функционал базовых станций 5G будет расширен. Они будут поддерживать ширину полосы до 100 МГц и MIMO до 8х8.