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РИА Новости

Правительство 19 сентября обсудит проект бюджета на следующие три года

16:03 12.09.2019 (обновлено: 16:45 12.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д. Медведев принял участие в мероприятиях в рамках XVII Съезда партии "Единая Россия"
Премьер-министр РФ Д. Медведев принял участие в мероприятиях в рамках XVII Съезда партии Единая Россия
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На заседании правительства 19 сентября будет обсуждаться проект бюджета на следующие три года, рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Макроэкономическая стабильность - хорошая основа для развития. Завершается подготовка проекта бюджета на следующие три года. Через неделю, уже 19 сентября, мы планируем обсудить его на заседании правительства, после этого внести в парламент", - сказал Медведев в ходе Московского финансового форума.
Дмитрий Медведев
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РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
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Московский финансовый форум-2019Дмитрий МедведевМоскваРоссияЭкономика
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