Правительство 19 сентября обсудит проект бюджета на следующие три года

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На заседании правительства 19 сентября будет обсуждаться проект бюджета на следующие три года, рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Макроэкономическая стабильность - хорошая основа для развития. Завершается подготовка проекта бюджета на следующие три года. Через неделю, уже 19 сентября, мы планируем обсудить его на заседании правительства, после этого внести в парламент", - сказал Медведев в ходе Московского финансового форума.