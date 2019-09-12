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РИА Новости

Эксперт: "Единая Россия" подтвердила статус партии большинства

16:01 12.09.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовВ информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
В информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Несмотря на достаточно сложные условия, партия "Единая Россия" показала очень хороший результат на едином дне голосования, активно проведя предвыборную кампанию. Такой вывод, как отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, сделали на состоявшемся сегодня заседании президиума генсовета "Единой России".
"Сегодня речь идет о том, что нельзя почивать на лаврах или расслабляться, надо сохранить темп, который взят накануне выборов и во время выборной кампании. Нужно выполнять все обещания, которые даны во время этих выборов, и, соответственно, тем самым подтвердить статус партии большинства, – заявил Мартынов. Он также отметил, что "Единая Россия", вопреки пессимистическим прогнозам некоторых экспертов, сохранила этот статус на самом масштабном за всю историю проведения едином дне голосования, когда выборы разного уровня проходили практически во всех субъектах Российской Федерации.
Эксперт также подчеркнул, что связанные с партией власти кандидаты, которые постарались дистанцироваться от нее и фигурировали на выборах как самовыдвиженцы, показали меньший результат, чем те, кто шел открыто под знаменами "Единой России".
"То есть бренд партии власти, "Единой России", продолжает быть основным политическим брендом. Это один из выводов единого дня голосования", – сказал он.
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Алексей Мартынов (политолог)Единый день голосования в РоссииЕдиная РоссияОбщество
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