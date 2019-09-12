Эксперт: "Единая Россия" подтвердила статус партии большинства

"Сегодня речь идет о том, что нельзя почивать на лаврах или расслабляться, надо сохранить темп, который взят накануне выборов и во время выборной кампании. Нужно выполнять все обещания, которые даны во время этих выборов, и, соответственно, тем самым подтвердить статус партии большинства, – заявил Мартынов. Он также отметил, что "Единая Россия", вопреки пессимистическим прогнозам некоторых экспертов, сохранила этот статус на самом масштабном за всю историю проведения едином дне голосования, когда выборы разного уровня проходили практически во всех субъектах Российской Федерации.