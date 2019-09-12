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РИА Новости

Путин пообещал, что проблемы очистных сооружений в Махачкале будут решены

15:52 12.09.2019 (обновлено: 17:37 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин после встречи с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории Дагестана в 1999 году
Президент РФ Владимир Путин после встречи с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории Дагестана в 1999 году
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БОТЛИХ (Дагестан), 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что проблемы с водоснабжением и очистными сооружениями в Махачкале будут решены.
На встрече в четверг в Ботлихе с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года президенту рассказали, что очистные сооружения в столице Дагестана не справляются с возросшей нагрузкой и это влияет на чистоту Каспийского моря в этом районе.
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Глава Дагестана Владимир Васильев признал, что проблема существует и отметил, что для ее решения необходим запуск нового коллектора, он пообещал, что в этом году этот объект будет запущен в работу. Васильев отметил, что на этот счет есть уже поручение главы государства, и они ждут решения Минфина. При этом он попросил разрешения выбрать исполнителем работ 4-е управление министерства обороны, минуя торги.
Путин пообещал, что займется этим вопросом, в частности, поговорит по возвращении с первым вице-премьером, главой Минфина Антоном Силуановым. "В целом у нас большие программы по экологии, это одна из самых острых проблем. Доведем до конца", - сказал он.
Президент также пообещал проконтролировать развитие дорожной инфраструктуры в Дагестане, отметив, в том числе, и его туристический потенциал.
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Антон СилуановВладимир ВасильевВладимир ПутинРоссияДагестанМахачкалаОбщество
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