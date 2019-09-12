В Краснодаре потушили пожар вблизи складов с деревянными поддонами

Ранее ведомство сообщило о возгорании деревянных поддонов на площади 1000 квадратных метров в краснодарском поселке Индустриальный, сообщение о ЧП поступило в 10.44 мск. На видео, распространенном пресс-службой управления, видно, что поддоны находятся в непосредственной близости, предположительно, к помещению склада. К тушению были привлечены 70 человек и 25 единиц техники. Сообщалось, что площадь пожара увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров и огонь был локализован на этой площади, позднее ведомство уточнило, что речь идет о 1,5 тысячи квадратных метров.