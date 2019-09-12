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РИА Новости

В Краснодаре потушили пожар вблизи складов с деревянными поддонами

15:51 12.09.2019
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© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в краснодарском поселке Индустриальный
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в краснодарском поселке Индустриальный
© МЧС России
КРАСНОДАР, 12 сен - РИА Новости. Пожар в краснодарском поселке Индустриальный, где на площади 1,5 тысячи квадратных метров горели деревянные поддоны, полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Сообщается, что пожар ликвидирован в 15.26 мск.
Ранее ведомство сообщило о возгорании деревянных поддонов на площади 1000 квадратных метров в краснодарском поселке Индустриальный, сообщение о ЧП поступило в 10.44 мск. На видео, распространенном пресс-службой управления, видно, что поддоны находятся в непосредственной близости, предположительно, к помещению склада. К тушению были привлечены 70 человек и 25 единиц техники. Сообщалось, что площадь пожара увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров и огонь был локализован на этой площади, позднее ведомство уточнило, что речь идет о 1,5 тысячи квадратных метров.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
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