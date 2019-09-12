Медведев объяснил, почему не назвал размер профицита российского бюджета

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев не стал называть размер профицита бюджета РФ, чтобы не появилось сразу желание его истратить.

"Сейчас благодаря бюджетному правилу у нас большой профицит, хотя это тоже, естественно, предмет обсуждения и даже споров и среди экспертов, и среди членов правительства. Я сегодня, даже когда выступал на заседании правительства, не стал называть объем профицита и сейчас не буду, потому что как только называешь объем, сразу появляется желание все это раздербанить, а делать это нельзя", - сказал Медведев на Московском финансовом форуме.

Он уточнил, что тем не менее, подушка безопасности в виде профицита существует и отличает российскую экономику от других.

По его словам, умеренной остается и инфляция в России. "Это позволило Банку России снизить ключевую ставку до 7%, это последний раз было в 2014 году, то есть это неплохой результат", - добавил Медведев.