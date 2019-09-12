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РИА Новости

Медведев объяснил, почему не назвал размер профицита российского бюджета

15:51 12.09.2019 (обновлено: 16:17 12.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев не стал называть размер профицита бюджета РФ, чтобы не появилось сразу желание его истратить.
"Сейчас благодаря бюджетному правилу у нас большой профицит, хотя это тоже, естественно, предмет обсуждения и даже споров и среди экспертов, и среди членов правительства. Я сегодня, даже когда выступал на заседании правительства, не стал называть объем профицита и сейчас не буду, потому что как только называешь объем, сразу появляется желание все это раздербанить, а делать это нельзя", - сказал Медведев на Московском финансовом форуме.
Дмитрий Медведев выступает на Московском финансовом форуме
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Он уточнил, что тем не менее, подушка безопасности в виде профицита существует и отличает российскую экономику от других.
По его словам, умеренной остается и инфляция в России. "Это позволило Банку России снизить ключевую ставку до 7%, это последний раз было в 2014 году, то есть это неплохой результат", - добавил Медведев.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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