В Орске Оренбургской области восстановили машиностроительное производство

ОРЕНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Производство оборудования для металлургической отрасли восстановили на базе машиностроительного концерна "ОРМЕТО-ЮУМЗ" в Орске Оренбургской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

Концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ" был создан в 2000 году на базе Южно-уральского машиностроительного завода ("Южуралмаш") в Орске. Завод был построен в 1942 году и стал крупнейшим машиностроительным предприятием восточного Оренбуржья. С сентября прошлого года предприятие находилось на грани закрытия. В настоящее время на ЮУМЗ проходит процедура банкротства. На базе предприятия будет работать дочерняя компания ПАО "Уралмаш" (УЗМТ) – ООО "Уралмаш – Горное оборудование". Завод уже приступил к изготовлению продукции, в производственных и вспомогательных процессах задействованы 480 работников, продолжается формирование инженерно-конструкторской службы.

"К работе по запуску производства дочерняя компания Уралмашзавода (УЗТМ) "Уралмаш-Горное оборудование" приступила весной текущего года. На прошлой неделе УЗТМ объявил о полном восстановлении производственного цикла на орской промышленной площадке: введены в эксплуатацию все переделы металлургического производства, возобновлена работа механообрабатывающего и сварочного производств", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что для предприятия в Орске уже сформирован портфель заказов на 2 миллиарда рублей. Заказчиками завода стали крупнейшие металлургические компании, в том числе ЕВРАЗ и "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" из Казахстана.