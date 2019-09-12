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РИА Новости
Оренбургская область

В Орске Оренбургской области восстановили машиностроительное производство

15:48 12.09.2019
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© Fotolia / KzenonРаботник на производстве
Работник на производстве
© Fotolia / Kzenon
ОРЕНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Производство оборудования для металлургической отрасли восстановили на базе машиностроительного концерна "ОРМЕТО-ЮУМЗ" в Орске Оренбургской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
Концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ" был создан в 2000 году на базе Южно-уральского машиностроительного завода ("Южуралмаш") в Орске. Завод был построен в 1942 году и стал крупнейшим машиностроительным предприятием восточного Оренбуржья. С сентября прошлого года предприятие находилось на грани закрытия. В настоящее время на ЮУМЗ проходит процедура банкротства. На базе предприятия будет работать дочерняя компания ПАО "Уралмаш" (УЗМТ) – ООО "Уралмаш – Горное оборудование". Завод уже приступил к изготовлению продукции, в производственных и вспомогательных процессах задействованы 480 работников, продолжается формирование инженерно-конструкторской службы.

"К работе по запуску производства дочерняя компания Уралмашзавода (УЗТМ) "Уралмаш-Горное оборудование" приступила весной текущего года. На прошлой неделе УЗТМ объявил о полном восстановлении производственного цикла на орской промышленной площадке: введены в эксплуатацию все переделы металлургического производства, возобновлена работа механообрабатывающего и сварочного производств", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что для предприятия в Орске уже сформирован портфель заказов на 2 миллиарда рублей. Заказчиками завода стали крупнейшие металлургические компании, в том числе ЕВРАЗ и "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" из Казахстана.
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"Заказы на предприятии "Уралмаш-Горное оборудование" есть, люди работают, перспективы завода ясны. Конечно, предстоит еще много работы, но уже сейчас на предприятии цеха ожили и по мере увеличения объемов производства растет число работников. Компетентность руководства компании, которое смогло в сжатые сроки запустить производство после длительного простоя, сомнений не вызывает. Со своей стороны я готов и в дальнейшем оказывать необходимую поддержку", – процитировали в пресс-службе губернатора Оренбургской Дениса Паслера.
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