СМИ: разместить устройства слежения у Белого дома в США мог Израиль

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство США выяснило, что Израиль мог стоять за установкой устройств слежения за мобильными телефонами рядом с Белым домом и другими стратегически значимыми объектами в столичном округе Колумбия, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
В апреле прошлого года телеканал CNN со ссылкой на отчет министерства внутренней безопасности США сообщил, что незаконные мобильные устройства слежения были обнаружены в столичном округе Колумбия. Ведомство зафиксировало аномальную активность, похожую на активность вышек международных идентификаторов абонента мобильной связи (IMSI).
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По данным Politico, после проведения тщательного анализа ФБР и другие ведомства пришли к выводу, что за установкой средств слежения стоял Израиль. Устройства, вероятно, были установлены, чтобы следить за президентом США Дональдом Трампом, а также его ближайшими советниками. Отмечается, что до сих пор остается неизвестным, были ли попытки Израиля успешными. Однако, как пишет газета, в отличие от аналогичных случаев обнаружения иностранного шпионажа, Вашингтон не предъявил Израилю никаких обвинений.
Израиль, в свою очередь, выступил с опровержением информации Politico. "Вопиющая ложь. Существуют давние обязательства и директива израильского правительства не участвовать в каких-либо разведывательных операциях в США. Эта директива строго соблюдается без исключений", - сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.