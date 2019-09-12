СМИ: разместить устройства слежения у Белого дома в США мог Израиль

В апреле прошлого года телеканал CNN со ссылкой на отчет министерства внутренней безопасности США сообщил, что незаконные мобильные устройства слежения были обнаружены в столичном округе Колумбия. Ведомство зафиксировало аномальную активность, похожую на активность вышек международных идентификаторов абонента мобильной связи (IMSI).

По данным Politico, после проведения тщательного анализа ФБР и другие ведомства пришли к выводу, что за установкой средств слежения стоял Израиль. Устройства, вероятно, были установлены, чтобы следить за президентом США Дональдом Трампом, а также его ближайшими советниками. Отмечается, что до сих пор остается неизвестным, были ли попытки Израиля успешными. Однако, как пишет газета, в отличие от аналогичных случаев обнаружения иностранного шпионажа, Вашингтон не предъявил Израилю никаких обвинений.