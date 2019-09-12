Путин опроверг слухи о запрете на прием в военные училища жителей Кавказа

Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году

СЕЛО БОТЛИХ (Дагестан), 12 сен - РИА Новости. Российские вооруженные силы нуждаются в военнослужащих-выходцах с Кавказа, они доказали свою эффективность в Сирии, никаких "негласных команд" не принимать ребят с Кавказа в военные училища нет и быть не может, заявил президент РФ Владимир Путин.

В четверг в Ботлихе (Дагестан) Путин встретился с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года. Один из участников встречи рассказал, что хотел устроить по знакомству своего сына в кадетское училище, но "хорошие друзья" сказали ему, что есть негласное указание не принимать уроженцев Дагестана, Чечни и Ингушетии в военные учебные заведения.

"Конечно, никакой команды не принимать ребят с Кавказа не было и быть не может. Наоборот, нам нужны ребята с Кавказа в армии, в Вооруженных силах", - сказал в ответ Путин.

Он объяснил это целым рядом причин.

"Когда мы сталкиваемся с какими-то проявлениями, и ребята с Кавказа где-то бузят, то лучше, если к ним придет сотрудник правоохранительных органов - человек с Кавказа, и напомнит им о традициях Кавказа", - сказал президент.

Говоря о службе выходцев с Кавказа в российской армии, Путин особо напомнил о военной полиции в Сирии, сформированной преимущественно из таких граждан. "Это же мусульманская страна, и там присутствие наших военнослужащих-мусульман чрезвычайно важно, потому что это вызывает доверие у местного населения", - подчеркнул он.

"Это же была моя прямая команда - собрать подразделение военной полиции (в Сирии) преимущественно из выходцев с Кавказа, министерство обороны мое указание выполнило. Там очень много людей с Кавказа, и они блестяще выполняют поставленные задачи, а одна из позитивных составляющих заключается в том, что местное население им доверяет, просит, чтобы пришла наша военная полиция и встала на охрану объектов и даже целых населенных пунктов", - сказал глава государства.

Путин уточнил, куда поступил сын участника встречи, задавшего вопрос про военнослужащих с Кавказа. Тот ответил, что пока он не поступил и работает.

"Ездили, попробовали еще раз в Новосибирске – не получилось, но будем продолжать", - заверил тот.