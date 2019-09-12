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РИА Новости

Представитель делегации из США назвал Крым самым красивым местом в мире

15:37 12.09.2019
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Представитель американской делегации, член общественного Центра гражданских инициатив США Джеффри Робинсон заявил, что поездка в Крым оставила у него незабываемые впечатления, и назвал регион самым красивым местом в мире.
Ранее председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев сообщил РИА Новости, что делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет. В программе визита – посещение ряда городов полуострова.
"Мы восхищены полуостровом. Визит оставил незабываемые впечатления. Каждый из членов делегации может с уверенность сказать, что Крым – это самое красивое место в мире. Регион богат своим историческим наследием", - сказал РИА Новости Робинсон.
По его словам, после возвращения домой делегация донесет до американской общественности всю правду об увиденном в Крыму.
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"Расскажем о подлинной обстановке в Крыму и пригласим всех последовать нашему примеру и также посетить Крым", - сказал Робинсон.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

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9 сентября, 21:30Единый день голосования
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