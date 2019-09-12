Представитель делегации из США назвал Крым самым красивым местом в мире

Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Представитель американской делегации, член общественного Центра гражданских инициатив США Джеффри Робинсон заявил, что поездка в Крым оставила у него незабываемые впечатления, и назвал регион самым красивым местом в мире.

Ранее председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев сообщил РИА Новости, что делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет. В программе визита – посещение ряда городов полуострова.

"Мы восхищены полуостровом. Визит оставил незабываемые впечатления. Каждый из членов делегации может с уверенность сказать, что Крым – это самое красивое место в мире. Регион богат своим историческим наследием", - сказал РИА Новости Робинсон.

По его словам, после возвращения домой делегация донесет до американской общественности всю правду об увиденном в Крыму.

"Расскажем о подлинной обстановке в Крыму и пригласим всех последовать нашему примеру и также посетить Крым", - сказал Робинсон.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".