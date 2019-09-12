Эксперт: вовлеченность Ирана в проблемы Сирии не изменится из-за санкций

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Степень вовлеченности Ирана в сирийскую проблематику не изменится из-за санкционного давления со стороны США, это направление слишком важно для ИРИ, считает старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова.

Как отметила Федорова в ходе пресс-конференции "Сирийский кризис: урегулирование в рамках астанинского процесса" в МИА "Россия сегодня", "ограничение возможностей Ирана во всех областях в связи с тем многоплановым давлением, которое осуществляют Соединенные Штаты, скажется на его возможностях проводить политику в отношении Сирии".

Эксперт отметила, что, помимо давления со стороны США, на руководство Ирана оказывается давление и изнутри страны. "Потому что те волнения, которые были в Иране, то недовольство, которое время от времени проявляется на улицах Тегерана, зачастую идет под лозунгами "зачем тратить деньги на Сирию, если нам их не хватает для наших обездоленных, для наших бедных слоев", - сказала она.

"С другой стороны, (сирийский президент Башар) Асад и сирийское направление чрезвычайно важно для Ирана... Асад является практически единственным союзником ИРИ на Ближнем и Среднем Востоке", - отметила эксперт.

Федорова подчеркнула, что "в связи с ограничениями экономических возможностей есть сведения, что сократились выплаты проиранским формированиям".

"Тем не менее, вовлеченность Ирана в Сирию – это константа для внешней политики существующего руководства ИРИ. Это вопрос престижа, вопрос экономики, вопрос политического влияния. Поэтому это направление Иран будет отстаивать, я бы сказала, из последних сил", - заключила Федорова.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из соглашения о ядерной программе Ирана и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Белый дом рассчитывал, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

В понедельник министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабления санкций против Ирана, чтобы возобновить переговоры с республикой. Позднее в тот же день президент США Дональд Трамп решил уволить советника по национальной безопасности Джона Болтона, о чем было объявлено во вторник. Позже сообщалось, что Трамп обсуждал ослабление санкций против Ирана перед увольнением Болтона.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.