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РИА Новости

Минпросвещения назвало запрет на посещение школы из-за стрижки недопустимым

15:31 12.09.2019
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Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министерство просвещения РФ считает, что внешний вид школьников должен соответствовать нормам делового стиля, но школа не должна препятствовать доступу детей к обучению, сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя инцидент в школе в Сосновоборске, где мальчика принуждали сменить прическу.
В Минпросвещения пояснили, что исходят из позиций, что "внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер". Это закреплено действующими актами о соответствующих требованиях для всех регионов, уточнили в министерстве.
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"Однако отметим недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу, что также подчеркнуто и в позиции регионального министерства образования Красноярского края", - говорится в сообщении.
Управление СК по Красноярскому краю начало проверку после конфликта учителей и ученика в школе Сосновоборска из-за прически мальчика. По информации ведомства, 5 сентября ученику четвертого класса учитель сделал замечание из-за его прически, после чего в беседе с родителями администрация школы предложила перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.
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Министерство образования региона направило предостережение школе в Сосновоборске, где мальчика принуждали сменить прическу, министр образования региона Светлана Маковская извинилась перед родителями школьника, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В ряде СМИ и социальных сетях этот случай вызвал бурную реакцию. Местные телеканалы сообщили, что мальчик занимается футболом и такую прическу сделал, так как ее носит его кумир - футболист Златан Ибрагимович. Мальчика поддержали в социальных сетях – пользователи начали выкладывать фото со своими стрижками и рассказывать истории о них.
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