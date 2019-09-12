Минпросвещения назвало запрет на посещение школы из-за стрижки недопустимым

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министерство просвещения РФ считает, что внешний вид школьников должен соответствовать нормам делового стиля, но школа не должна препятствовать доступу детей к обучению, сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя инцидент в школе в Сосновоборске, где мальчика принуждали сменить прическу.

В Минпросвещения пояснили, что исходят из позиций, что "внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер". Это закреплено действующими актами о соответствующих требованиях для всех регионов, уточнили в министерстве.

"Однако отметим недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу, что также подчеркнуто и в позиции регионального министерства образования Красноярского края", - говорится в сообщении.

Управление СК по Красноярскому краю начало проверку после конфликта учителей и ученика в школе Сосновоборска из-за прически мальчика. По информации ведомства, 5 сентября ученику четвертого класса учитель сделал замечание из-за его прически, после чего в беседе с родителями администрация школы предложила перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.

Министерство образования региона направило предостережение школе в Сосновоборске, где мальчика принуждали сменить прическу, министр образования региона Светлана Маковская извинилась перед родителями школьника, сообщили РИА Новости в ведомстве.