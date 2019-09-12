В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, вводящий внесудебный порядок признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ даёт гражданину право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения им денежных обязательств или обязанности уплаты обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами, а размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Однако заявление, согласно документу, будут вправе подать лишь граждане, соответствующие одновременно пяти требованиям.

Во-первых, гражданин должен быть признан в установленном порядке безработным или иметь источник дохода ниже величины прожиточного минимума на каждого члена семьи, установленного в регионе его проживания, не менее чем за три месяца до подачи заявления. Во-вторых, у него нет имущества, за исключением того, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством. В-третьих, у гражданина нет денег на счетах, совокупный размер которых превышает 50 тысяч рублей в течение трех месяцев, предшествующих подаче заявления.

В-четвертых, у гражданина нет неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о признании банкротом истек срок, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство. В-пятых, гражданин не признавался банкротом и его банкротство не возникало в силу закона в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о внесудебном банкротстве.

Также, согласно законопроекту, сопровождение внесудебного порядка банкротства гражданина предлагается возложить на арбитражного управляющего, который будет обязан проверить его соответствие предъявляемым законом требованиям, удостоверить этот факт и разместить сведения о возбуждении внесудебного порядка банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.