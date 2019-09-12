ГЭХ и "Т Плюс" продолжают обсуждение сделки по слиянию активов

"Мы провели некую нейтральную оценку внешним оценщиком и при этом пока сегодня находимся в стадии недовольства оценкой как со стороны ГЭХа, так и с нашей стороны", - сказал Вагнер.

В 2018 году обсуждение возобновилось после введения санкций США в отношении Вексельберга и его компаний. В сентябре 2018 года "Газпром энергохолдинг" и "Т Плюс" заказали оценку стоимости активов для создания совместного предприятия. Тогда же Вексельберг снизил долю находящихся в его косвенном распоряжении акций "Т Плюс" до 39,59% с 57,1%. ГЭХ при слиянии или формировании СП интересует только контрольная доля при слиянии активов с "Т Плюс". В марте 2019 года газета "Коммерсант" сообщала, что "Т Плюс" оценена в 40-45 миллиардов рублей, ГЭХ - в 360 миллиардов, но, по данным издания, при этом "Ренова" оценивает свои активы не менее чем в 100 миллиардов рублей.