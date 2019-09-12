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РИА Новости
Теплоснабжение

ГЭХ и "Т Плюс" продолжают обсуждение сделки по слиянию активов

15:26 12.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАкционеры перед началом годового собрания акционеров компании "Газпром"
Акционеры перед началом годового собрания акционеров компании Газпром
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Обсуждение сделки по слиянию активов ГЭХ и "Т Плюс" продолжается, стороны недовольны оценкой активов, заявил на пресс-конференции председатель правления "Т Плюс" Андрей Вагнер.

"Мы провели некую нейтральную оценку внешним оценщиком и при этом пока сегодня находимся в стадии недовольства оценкой как со стороны ГЭХа, так и с нашей стороны", - сказал Вагнер.

Слияние активов энергокомпании "Т Плюс", входящей в группу "Ренова" Виктора Вексельберга, и ГЭХа обсуждалось еще в 2011 году. Тогда предполагалось, что "Ренова" получит блокпакет, но слияние заблокировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.
В 2018 году обсуждение возобновилось после введения санкций США в отношении Вексельберга и его компаний. В сентябре 2018 года "Газпром энергохолдинг" и "Т Плюс" заказали оценку стоимости активов для создания совместного предприятия. Тогда же Вексельберг снизил долю находящихся в его косвенном распоряжении акций "Т Плюс" до 39,59% с 57,1%. ГЭХ при слиянии или формировании СП интересует только контрольная доля при слиянии активов с "Т Плюс". В марте 2019 года газета "Коммерсант" сообщала, что "Т Плюс" оценена в 40-45 миллиардов рублей, ГЭХ - в 360 миллиардов, но, по данным издания, при этом "Ренова" оценивает свои активы не менее чем в 100 миллиардов рублей.
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