Делегация из США оценила ситуацию с международным признанием Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Крым является частью Российской Федерации и останется ей независимо от того, признают это правительства других стран или нет, заявил член американской делегации, представитель общественного Центра гражданских инициатив (США) Джеффри Робинсон.

Ранее председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев сообщил РИА Новости, что делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет. В программе визита – посещение ряда городов полуострова.

"Мы не являемся эмиссарами правительства США, потому может говорить только свое личное мнение. По всему видно, что Крым - это часть России и так будет дальше, независимо от того, признают это правительства других стран или нет", - сказал РИА Новости Робинсон.

По его словам, делегация за время визита в Крым неоднократно имела возможность пообщаться с крымчанами и удостовериться в их выборе.

"Мы увидели, что большинство крымчан, с которыми мы общались, относятся к происходящим процессам в Крыму очень положительно и отмечают прогресс в развитии региона", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, профессор Йельского университета США Кришен Мета уверен, что российский статус Крыма будет признан, как только наладятся отношения между Россией и Украиной.