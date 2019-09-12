Жертвами циклона в Испании стали два человека

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Два человека погибли в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает телеканал Два человека погибли в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает телеканал La Sexta со ссылкой на заявление Гражданской гвардии.

По данным телеканала, первыми жертвами разгула стихии стала пожила супружеская пара. Сообщается, что тела 70-летних погибших были обнаружены в салоне автомобиля в муниципалитете Каудете, расположенном в провинции Альбасете (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча).

Как заявили в службе спасения автономии, перевернутый автомобиль находился в районе, который оказался затопленным из-за сильных ливней.

Ранее сообщалось, что холодный циклон обрушился на территорию Испании в ночь на среду, принеся с собой ливни, грозы и сильный ветер. Из-за разгула стихии в автономном сообществе Валенсия к четвергу были отменены занятия в 93 муниципалитетах, что затронуло более 255 тысяч учащихся.

По данным СМИ, самое сильное влияние стихии ощущают на себе жители автономных сообществ Валенсия, Мурсия и Кастилия-Ла-Манча. Некоторые дороги в регионах были перекрыты, также частично нарушено железнодорожное сообщение.