Выставка Щукина в ГМИИ продлит часы работы в выходные перед закрытием

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Выставка "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ в последние выходные перед завершением экспонирования будет открыта до десяти часов вечера, сообщает пресс-служба музея.
"В последние выходные выставка Щукина будет работать до 22.00", - сказали в пресс-службе.
В экспозиции "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ представлены произведения одного из наиболее значительных собраний искусства европейского модернизма, которое охватывает художественные течения конца XIX - начала ХХ века.
На выставке можно увидеть полотна Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Андре Дерена и других мастеров, которые хранятся в собраниях Пушкинского музея и Эрмитажа.