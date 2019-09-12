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РИА Новости
Культура

Выставка Щукина в ГМИИ продлит часы работы в выходные перед закрытием

15:22 12.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетительница фотографирует картину Поля Гогена "Сбор плодов" (слева) на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
Посетительница фотографирует картину Поля Гогена Сбор плодов (слева) на пресс-показе выставки Щукин. Биография коллекции в ГМИИ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Выставка "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ в последние выходные перед завершением экспонирования будет открыта до десяти часов вечера, сообщает пресс-служба музея.
"В последние выходные выставка Щукина будет работать до 22.00", - сказали в пресс-службе.
В экспозиции "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ представлены произведения одного из наиболее значительных собраний искусства европейского модернизма, которое охватывает художественные течения конца XIX - начала ХХ века.
На выставке можно увидеть полотна Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Андре Дерена и других мастеров, которые хранятся в собраниях Пушкинского музея и Эрмитажа.
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