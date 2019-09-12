Выставка Щукина в ГМИИ продлит часы работы в выходные перед закрытием

Посетительница фотографирует картину Поля Гогена "Сбор плодов" (слева) на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Выставка "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ в последние выходные перед завершением экспонирования будет открыта до десяти часов вечера, сообщает пресс-служба музея.

"В последние выходные выставка Щукина будет работать до 22.00", - сказали в пресс-службе.

В экспозиции "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ представлены произведения одного из наиболее значительных собраний искусства европейского модернизма, которое охватывает художественные течения конца XIX - начала ХХ века.