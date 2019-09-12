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РИА Новости

МИД Германии поддержал гонконгских демонстрантов

15:16 12.09.2019
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© AFP 2019 / Johannes EiseleЗдание МИД ФРГ в Берлине
Здание МИД ФРГ в Берлине
© AFP 2019 / Johannes Eisele
Здание МИД ФРГ в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас на фоне недовольства Пекина из-за его встречи с активистом оппозиции Гонконга Джошуа Вонгом заявил, что Германия всегда выступала за то, чтобы демонстранты в Гонконге имели возможность выражать свое мнение, сообщает издание Spiegel.
Ранее Китай сделал Германии представление в связи с тем, что немецкая сторона позволила политическому активисту Джошуа Вонгу въехать в страну и организовала его встречу с главой МИД Хайко Маасом. По данным немецких СМИ, в среду посол ФРГ в Пекине был вызван в МИД КНР.
"Наша принципиальная позиция в отношении политики Китая "Одна страна, две системы" остается неизменной. И мы поддерживаем права, которые есть у Гонконга в рамках такой китайской политики... Мы всегда выступали за то, чтобы те, кто выходят на демонстрации в Гонконге, могли выражать свое мнение на улице", - заявил Маас.
По словам Мааса, в будущем он продолжит встречаться с правозащитниками и демонстрантами в Китае. "Когда канцлер (Германии Ангела Меркель) бывает в Пекине, она также встречается с адвокатами по правам человека, активистами. Когда я бываю в Пекине, я тоже это делаю... И когда я нахожусь в Берлине, я так же это делаю, и в этом в будущем ничего не изменится", - подчеркнул министр.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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