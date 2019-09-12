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РИА Новости

Россия ждет дискуссии по цифровизации финансового аудита на встрече ИНТОСАИ

15:13 12.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТроицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская Федерация ожидает широкой дискуссии по вопросам аудита в достижении целей национального развития и цифровизации финансового аудита на XXIII Конгрессе Международной организации высших органов аудита ИНТОСАИ, который состоится с 23 по 28 сентября в Москве, сообщил журналистам директор департамента внешних связей Счетной палаты РФ Тимур Махмутов.
"Международное сообщество аудиторов выбрало и были утверждены две темы. Первая связана с использованием больших данных и цифровизации. Это темой занимаются наши китайские партнеры в паре с коллегами из Канады. Наш блок связан с аудитом целей национального развития, и мы эту тематику будем представлять с коллегами из Италии. Дискуссии вокруг этих документов лягут в основу Московской декларации", - сказал он.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
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Кудрин 25 сентября станет президентом ИНТОСАИ на три года
Кроме панельных сессий по этим темам, планируется провести в ходе конгресса мини-стратегические сессии участников по поводу развития самого ИНТОСАИ: как сделать организацию более эффективной, как обеспечить доверие между органами аудита и другими органами власти и т.д.
"Третий формат - в самом начале третьего дня у нас предполагается встреча с внешними экспертами. Это ведущие эксперты в области финансов, экономики, представители международных организаций с обсуждением двух крупных тем. Первое - это условно мы назвали "макроаудит", то есть попытка посмотреть на аудит в макроформате", - добавил глава департамента.
ИНТОСАИ является неправительственной организацией, объединяющей высшие органы финансового контроля стран ООН, основана в 1953 году. Одной из задач ИНТОСАИ является анализ практики финансового контроля (аудита) членов организации и формирование стандартов, описывающих должное положение дел. Конгресс проводится один раз в три года, он является высшим органом организации. В предстоящем Конгрессе примут участие делегации из порядка 170 стран - членов ИНТОСАИ, экономисты, эксперты в области государственного управления и социальной сферы, представители ООН, Всемирного банка, ОЭСР и др.
Махмутов отметил, что ИНТОСАИ носит неполитический характер. "Хотя, конечно, не скрою, желание втянуть некоторые политические темы в дискуссию на полях возникает. Это тематики, связанные с тем, что не все государства одинаково воспринимаются коллегами как государства. Естественно, это остается за скобками, никто не хочет это будоражить. Главный акцент - все-таки профессиональный. И обмен опытом - это принцип организации, на котором все настаивают", - сказал он.
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ИНТОСАИРоссияВ мире
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