Россия ждет дискуссии по цифровизации финансового аудита на встрече ИНТОСАИ

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская Федерация ожидает широкой дискуссии по вопросам аудита в достижении целей национального развития и цифровизации финансового аудита на XXIII Конгрессе Международной организации высших органов аудита ИНТОСАИ, который состоится с 23 по 28 сентября в Москве, сообщил журналистам директор департамента внешних связей Счетной палаты РФ Тимур Махмутов.

"Международное сообщество аудиторов выбрало и были утверждены две темы. Первая связана с использованием больших данных и цифровизации. Это темой занимаются наши китайские партнеры в паре с коллегами из Канады. Наш блок связан с аудитом целей национального развития, и мы эту тематику будем представлять с коллегами из Италии. Дискуссии вокруг этих документов лягут в основу Московской декларации", - сказал он.

Кроме панельных сессий по этим темам, планируется провести в ходе конгресса мини-стратегические сессии участников по поводу развития самого ИНТОСАИ: как сделать организацию более эффективной, как обеспечить доверие между органами аудита и другими органами власти и т.д.

"Третий формат - в самом начале третьего дня у нас предполагается встреча с внешними экспертами. Это ведущие эксперты в области финансов, экономики, представители международных организаций с обсуждением двух крупных тем. Первое - это условно мы назвали "макроаудит", то есть попытка посмотреть на аудит в макроформате", - добавил глава департамента.

ИНТОСАИ является неправительственной организацией, объединяющей высшие органы финансового контроля стран ООН, основана в 1953 году. Одной из задач ИНТОСАИ является анализ практики финансового контроля (аудита) членов организации и формирование стандартов, описывающих должное положение дел. Конгресс проводится один раз в три года, он является высшим органом организации. В предстоящем Конгрессе примут участие делегации из порядка 170 стран - членов ИНТОСАИ, экономисты, эксперты в области государственного управления и социальной сферы, представители ООН, Всемирного банка, ОЭСР и др.