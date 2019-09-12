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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о наказании для чиновников за оскорбление граждан

15:11 12.09.2019 (обновлено: 17:52 12.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов повторно внес в Госдуму проект закона, которым предлагается ввести уголовное наказание для представителей власти за оскорбительные высказывания в отношении граждан, а также своих коллег — чиновников, предусмотрев штрафы вплоть до двух миллионов рублей и лишения права занимать определенные должности на срок до пяти лет, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"Предлагаемый законопроект устанавливает уголовную ответственность за оскорбление, совершенное должностным лицом. Объектом данного преступления является честь и достоинство гражданина. Потерпевшими в предлагаемом законопроекте являются как частные лица, так и должностные лица, претерпевшие унижение чести и достоинства от своих "коллег по цеху", — говорится в пояснительной записке.
За оскорбление, совершенное должностным лицом при исполнении им своих служебных обязанностей в отношении другого лица, предлагается наказывать штрафом от 500 тысяч до 800 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.
За оскорбление со стороны чиновника в ходе публичного выступления или в СМИ предлагается ввести штрафы от одного до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишение свободы на срок до одного года.
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
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Если оскорбление совершено госслужащим или главой органа местного самоуправления с применением насилия или с угрозой его применения, причинением тяжких последствий, проектом предусматривается лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
В повторно внесенный пакет документов прилагается отзыв правительства на проект. Кабинет министров его не поддержал, следует из отзыва кабмина.
"Статьей 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в настоящее время уже предусмотрена ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Следует отметить, что пояснительная записка к законопроекту не содержит доводов о недостаточности существующих мер административной и дисциплинарной ответственности должностных лиц за допускаемые ими оскорбления граждан", — говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения.
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