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РИА Новости

Кудрин 25 сентября станет президентом ИНТОСАИ на три года

15:10 12.09.2019
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© Владимир АстапковичПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Владимир Астапкович
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская Федерация в лице Счетной палаты РФ в ходе XXIII Конгресса Международной организации высших органов аудита ИНТОСАИ станет председателем этой организации на три года, а глава контрольного ведомства Алексей Кудрин - ее президентом, сообщил журналистам директор департамента внешних связей Счетной палаты РФ Тимур Махмутов.
Он отметил, что Конгресс проводится один раз в три года. На нем каждый раз утверждается следующая страна, в которой будет проводиться это мероприятие, и эта страна становится вице-председателем ИНТОСАИ, а глава высшего органа аудита - вице-президентом. На предыдущем XXII Конгрессе, который проводился в Абу-Даби (ОАЭ), местом проведения следующего мероприятия была утверждена Москва. XXIII Конгресс Международной организации высших органов аудита ИНТОСАИ пройдет в российской столице с 23 по 28 сентября.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
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В нем примут участие делегации из порядка 170 стран - членов ИНТОСАИ, экономисты, эксперты в области государственного управления и социальной сферы, представители ООН, Всемирного банка, ОЭСР и др.
"ОАЭ находятся в статусе президента и председателя организации, поскольку три года назад Конгресс проводился в этой стране. И на предстоящем конгрессе 25 сентября состоится инаугурация и передача полномочий от ОАЭ, от их высшего органа аудита - Российской Федерации, то есть Счетной палате РФ и председателю палаты Алексею Леонидовичу Кудрину", - сказал Махмутов.
ИНТОСАИ является неправительственной организацией, объединяющей высшие органы финансового контроля стран ООН, основана в 1953 году. Одной из задач ИНТОСАИ является анализ практики финансового контроля (аудита) членов организации и формирование стандартов, описывающих должное положение дел.
"Стоит отметить, что это достаточно консервативная структура, поскольку дело имеет с финансовым контролем и всякого рода новации не так быстро внедряются, хотя площадки для обсуждения существуют. В рамках будущего председательства Счетной палаты РФ в ИНТОСАИ хотели бы в том числе сделать акцент на развитии форматов свободных дискуссий, может быть, чуть меньше процедурных ограничений, чтобы обсуждать вопросы внешнего государственного аудита", - сказал глава департамента.
"Наше видение председательства в том, чтобы происходило обсуждение не только тех тем, которые уже затвердились, но и обсуждение новых более интенсивно, в меньшей бюрократической привязке, чтобы была динамика у организации", - добавил он.
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ИНТОСАИАлексей КудринРоссияЭкономика
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