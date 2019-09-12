Кудрин 25 сентября станет президентом ИНТОСАИ на три года

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская Федерация в лице Счетной палаты РФ в ходе XXIII Конгресса Международной организации высших органов аудита ИНТОСАИ станет председателем этой организации на три года, а глава контрольного ведомства Алексей Кудрин - ее президентом, сообщил журналистам директор департамента внешних связей Счетной палаты РФ Тимур Махмутов.

Он отметил, что Конгресс проводится один раз в три года. На нем каждый раз утверждается следующая страна, в которой будет проводиться это мероприятие, и эта страна становится вице-председателем ИНТОСАИ, а глава высшего органа аудита - вице-президентом. На предыдущем XXII Конгрессе, который проводился в Абу-Даби (ОАЭ), местом проведения следующего мероприятия была утверждена Москва. XXIII Конгресс Международной организации высших органов аудита ИНТОСАИ пройдет в российской столице с 23 по 28 сентября.

В нем примут участие делегации из порядка 170 стран - членов ИНТОСАИ, экономисты, эксперты в области государственного управления и социальной сферы, представители ООН, Всемирного банка, ОЭСР и др.

"ОАЭ находятся в статусе президента и председателя организации, поскольку три года назад Конгресс проводился в этой стране. И на предстоящем конгрессе 25 сентября состоится инаугурация и передача полномочий от ОАЭ, от их высшего органа аудита - Российской Федерации, то есть Счетной палате РФ и председателю палаты Алексею Леонидовичу Кудрину", - сказал Махмутов.

ИНТОСАИ является неправительственной организацией, объединяющей высшие органы финансового контроля стран ООН, основана в 1953 году. Одной из задач ИНТОСАИ является анализ практики финансового контроля (аудита) членов организации и формирование стандартов, описывающих должное положение дел.

"Стоит отметить, что это достаточно консервативная структура, поскольку дело имеет с финансовым контролем и всякого рода новации не так быстро внедряются, хотя площадки для обсуждения существуют. В рамках будущего председательства Счетной палаты РФ в ИНТОСАИ хотели бы в том числе сделать акцент на развитии форматов свободных дискуссий, может быть, чуть меньше процедурных ограничений, чтобы обсуждать вопросы внешнего государственного аудита", - сказал глава департамента.