ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

На данной отметке ставка находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам при этом понижена до минус 0,5% с минус 0,4%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения ЕЦБ совпали с прогнозами экспертов.

Регулятор также объявил, что с 1 ноября возобновляет программу выкупа активов в размере 20 миллиардов евро в месяц. "Совет управляющих ожидает, что выкуп будет действовать столько времени, сколько потребуется для усиления адаптивной денежно-кредитной политики, и завершится незадолго до того, как регулятор начнет поднимать ключевые процентные ставки", - говорится в сообщении.

Регулятор ожидает, что ставки ЕЦБ останутся на их текущих или более низких уровнях по крайней мере до тех пор, пока прогноз по инфляции не приблизится к отметке, близкой к 2%, в рамках прогнозного периода. По итогам прошлого заседания ставки ожидались на уровне текущих или ниже по крайней мере до конца первого полугодия 2020 года.

"Реинвестирование основных платежей от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках программы скупки активов, будет продолжаться в полном объеме в течение продолжительного периода времени после начала повышения процентных ставок", - говорится в сообщении. Предполагается, что оно будет продолжаться столько, сколько потребуется для поддержания благоприятного состояния ликвидности.