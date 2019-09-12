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РИА Новости

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

15:07 12.09.2019 (обновлено: 15:20 12.09.2019)
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© Fotolia / VRD Знак евро перед зданием европейского центробанка во Франкфурте-на-Майне
Знак евро перед зданием европейского центробанка во Франкфурте-на-Майне
© Fotolia / VRD
Знак евро перед зданием европейского центробанка во Франкфурте-на-Майне . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.
На данной отметке ставка находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам при этом понижена до минус 0,5% с минус 0,4%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения ЕЦБ совпали с прогнозами экспертов.
Регулятор также объявил, что с 1 ноября возобновляет программу выкупа активов в размере 20 миллиардов евро в месяц. "Совет управляющих ожидает, что выкуп будет действовать столько времени, сколько потребуется для усиления адаптивной денежно-кредитной политики, и завершится незадолго до того, как регулятор начнет поднимать ключевые процентные ставки", - говорится в сообщении.
Регулятор ожидает, что ставки ЕЦБ останутся на их текущих или более низких уровнях по крайней мере до тех пор, пока прогноз по инфляции не приблизится к отметке, близкой к 2%, в рамках прогнозного периода. По итогам прошлого заседания ставки ожидались на уровне текущих или ниже по крайней мере до конца первого полугодия 2020 года.
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"Реинвестирование основных платежей от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках программы скупки активов, будет продолжаться в полном объеме в течение продолжительного периода времени после начала повышения процентных ставок", - говорится в сообщении. Предполагается, что оно будет продолжаться столько, сколько потребуется для поддержания благоприятного состояния ликвидности.
О дальнейших мерах денежно-кредитной политики глава регулятора Марио Драги расскажет на пресс-конференции в 15.30 мск.
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