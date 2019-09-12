Мусульмане Татарстана возрождают уникальный благотворительный обычай

"До революции 1917 года у татар-мусульман сбор гушр-садаки был обычной практикой, а в советское время праздники гушра заменили праздниками урожая. Сейчас этот благотворительный сбор постепенно стал возвращаться в быт мусульман", - сообщил РИА Новости в свою очередь Рамиль хазрат Хуснутдинов, имам Бугульмы и Бугульминского района. Именно этот мухтасибат одним из первых объявил о начале сбора гушр.