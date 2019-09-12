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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мусульмане Татарстана возрождают уникальный благотворительный обычай

15:05 12.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСбор урожая яблок
Сбор урожая яблок
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Благотворительный сбор гушр-садаки (одна десятая часть собранного урожая) возвращается в религиозную практику мусульман, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).
"Гушр – особый вид милостыни.Ппо ней мусульманин отдает неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая", - отметили в пресс-службе ДУМ РТ, который развернул в регионе кампанию по обеспечению продовольствием нуждающимся.
"До революции 1917 года у татар-мусульман сбор гушр-садаки был обычной практикой, а в советское время праздники гушра заменили праздниками урожая. Сейчас этот благотворительный сбор постепенно стал возвращаться в быт мусульман", - сообщил РИА Новости в свою очередь Рамиль хазрат Хуснутдинов, имам Бугульмы и Бугульминского района. Именно этот мухтасибат одним из первых объявил о начале сбора гушр.
"Обязательность гушр-садаки обусловлена тем, что подлинной причиной любого урожая является милость Аллаха", - пояснил религиозный деятель. По словам представителя исламской общины, сегодня мусульмане активно занимаются доставкой в мечети республики овощей и фруктов.
"Собранные овощи будут использованы в благотворительных целях. Они будут переданы нуждающимся, учащимся медресе, пойдут на проведение благотворительных мероприятий", - заключили в ДУМ РТ.
Первой очереди нуждающихся – проживающим в Казани блокадникам Ленинграда, многодетным семьям, матерям-одиночкам, одиноким пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, сиротами – уже раздали две тонны овощей, которые предоставил Рыбно-Слободский мухтасибат Благотворительному фонду "Закят" ДУМ РТ.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМоскваТатарстанКазаньОбщество
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