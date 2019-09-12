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РИА Новости

Украинский депутат предложил восстановить межпарламентский диалог с Россией

15:02 12.09.2019 (обновлено: 15:09 12.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Вадим Чуприна / Вадим Новинский
Вадим Новинский
CC BY-SA 4.0 / Вадим Чуприна /
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Для нормализации отношений Украины и России необходимо восстановить межпарламентский диалог, а также дипломатические отношения в полном объеме, заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.
"Без начала диалога невозможно восстановление нормальных отношений между двумя странами. Сейчас диалог практически прекращен. Есть какие-то фрагментарные переговоры в рамках минской контактной группы… Важно было бы восстановить диалог на всех уровнях, это не может быть диалог только между двумя президентами…. Необходимо восстанавливать диалог между парламентариями", - заявил Новинский в ходе видеомоста из Киева, организованном в МИА "Россия сегодня".
По его мнению, "необходимо создать группу между депутатами Верховной рады Украины и депутатами Госдумы РФ или Совфеда".
"В рамках такого межпарламентского диалога тех людей, которым доверили избиратели представлять их интересы, и начать диалог, может быть, в рамках Минска или в Страсбурге на полях ПАСЕ", - предлагает Новинский.
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Кроме того, "необходимо восстановить, в первую очередь, дипломатические отношения", считает украинский парламентарий.
"Сейчас наши диппредставительства работают в условиях, когда там присутствуют временные поверенные в делах. А это официальное средство, официальный канал коммуникации между двумя странами. Это нужно восстанавливать", - полагает он.
Также, по мнению Новинского, необходимо восстанавливать экономические отношения, "прежде всего, между неподконтрольными территориями Донбасса и Украины, а следующий этап – восстановление экономических отношений между Украиной и Россией".
"Сейчас это находится на самом низком уровне, взаимный товарооборот находится на самой низкой точке за все время независимости Украины", - посетовал депутат.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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