Турция направила технику для укрепления наблюдательных пунктов в Идлибе

АНКАРА, 12 сен - РИА Новости. Турция перебросила военнослужащих, бронетехнику и строительную технику в идлибскую зону деэскалации на северо-западе Сирии, сообщает в четверг агентство Турция перебросила военнослужащих, бронетехнику и строительную технику в идлибскую зону деэскалации на северо-западе Сирии, сообщает в четверг агентство Anadolu

В соответствии с астанинскими договоренностями, по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе создано 12 наблюдательных пунктов ВС Турции.

По информации агентства, колонна с военной и строительной техникой утром в четверг пересекла границу с Сирией и выехала в направлении наблюдательных пунктов Турции в зоне деэскалации.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.