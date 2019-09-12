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РИА Новости
Война в Сирии

Турция направила технику для укрепления наблюдательных пунктов в Идлибе

14:59 12.09.2019
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© РИА НовостиОсвобожденный Хан-Шейхун
Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
Освобожденный Хан-Шейхун. Архивное фото
АНКАРА, 12 сен - РИА Новости. Турция перебросила военнослужащих, бронетехнику и строительную технику в идлибскую зону деэскалации на северо-западе Сирии, сообщает в четверг агентство Anadolu.
В соответствии с астанинскими договоренностями, по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе создано 12 наблюдательных пунктов ВС Турции.
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По информации агентства, колонна с военной и строительной техникой утром в четверг пересекла границу с Сирией и выехала в направлении наблюдательных пунктов Турции в зоне деэскалации.
После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе. Позднее и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что срыв перемирия в Идлибе лежит на террористах. Тридцатого августа в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что сирийские правительственные войска прекращают ведение огня в Идлибе с утра 31 августа.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииТурцияООНРоссияВ мире
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