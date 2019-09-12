Жалобу не прошедшего в МГД Юнемана продолжат обсуждать на будущей неделе

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Претензии проигравшего кандидата в депутаты Мосгордумы Романа Юнемана на итоги электронного голосования в его округе продолжат рассматривать на следующей неделе, сообщил РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Ранее Юнеман, который с небольшим отставанием проиграл выборы в 30 округе кандидату Маргарите Русецкой, подал жалобу в Мосгоризбирком по итогам электронного голосования в своем округе. По его словам, победа Русецкой обусловлена "аномальными результатами на электронном голосовании" при том, что на обычных участках она проигрывала другим кандидатам. Также, по словам Юнемана, его избиратели жаловались на то, что у них не получалось проголосовать за него электронно. Он требует отменить результаты на одном из участков с электронным голосованием. Во вторник Мосгоризбирком рассмотрел и оставил без удовлетворения жалобу Юнемана.

Как сообщили в пресс-службе Мосгоризбиркома, в четверг состоялась встреча Юнемана с Горбуновым, руководителем общественного штаба по наблюдению за выборами Алексеем Венедиктовым, заместителем руководителя департамента информационных технологий Москвы Артемом Костырко, а также сопредседателем движения "Голос" Григорием Мелконьянцем и членами технической рабочей группы. На встрече были обсуждены вопросы организации дистанционного электронного голосования, в том числе – возникшие технические сложности.

"Встреча состоялась. Речь шла и по 30 округу, и вообще по проблемам цифрового голосования. Мы договорились продолжить работу по изучению всех проблем. Когда закончится рассмотрение всех вопросов и проблем - часть вопросов мы рассмотрели, часть вопросов на следующей неделе будем рассматривать - после этого он определится, будет он судиться или не будет, есть ли основания для пересмотра или нет", - сказал Горбунов.

Он отметил, что идет практическая работа по изучению всех проблем, которые озвучивал Юнеман.

"Идет продуктивная работа Мосгоризбиркома, общественной палаты, технической группы "Голоса" и так далее, идет коллективное обсуждение", - уточнил Горбунов.