Российские ученые ответили на предложение Кусто помочь в выпуске белух

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российских специалистов, которые будут участвовать в выпуске белух из "китовой тюрьмы", достаточно, и необходимости в привлечении дополнительных сил нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института океанографии (ВНИРО).

Ранее команда исследователя Жан-Мишеля Кусто предложила российской стороне использовать своих специалистов в выпуске белух. По мнению команды Кусто, дополнительный персонал ускорил бы выпуск. Ранее транспортировку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье к месту выпуска в Охотское море в Хабаровском крае перенесли ориентировочно на неделю из-за паводка

"На сегодня количество персонала, который будет участвовать в выпуске белух, оптимально. Дополнительные специалисты не требуются. Причина задержки - в паводке на Амуре. Как только вода спадет, мы приступим к работам", - пояснили в пресс-службе.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.