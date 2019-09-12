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РИА Новости

Российские ученые ответили на предложение Кусто помочь в выпуске белух

14:49 12.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российских специалистов, которые будут участвовать в выпуске белух из "китовой тюрьмы", достаточно, и необходимости в привлечении дополнительных сил нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института океанографии (ВНИРО).
Ранее команда исследователя Жан-Мишеля Кусто предложила российской стороне использовать своих специалистов в выпуске белух. По мнению команды Кусто, дополнительный персонал ускорил бы выпуск. Ранее транспортировку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье к месту выпуска в Охотское море в Хабаровском крае перенесли ориентировочно на неделю из-за паводка
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Всех оставшихся в "китовой тюрьме" белух выпустят до наступления зимы
"На сегодня количество персонала, который будет участвовать в выпуске белух, оптимально. Дополнительные специалисты не требуются. Причина задержки - в паводке на Амуре. Как только вода спадет, мы приступим к работам", - пояснили в пресс-службе.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Освобожденные косатки и белухи плывут домой
29 августа, 19:25РИА Новости
Освобожденные косатки и белухи плывут домойПоследних двух косаток и шесть белух выпустили на свободу из "китовой тюрьмы". Их перевезут в Охотское море, чтобы они смогли скорее воссоединиться с семьей. Это уже четвертая группа морских млекопитающих, освобожденных из центра адаптации. В бухте Средняя остаются более 70 белух. Их должны выпустить до конца года.
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Жан-Мишель КустоРоссияОбщество
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