Источник сообщил, что вологодских школьниц могли покусать мыши

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Двух учениц третьего класса школы в Вологде скорее всего укусили мыши, а не крысы, им сделаны прививки от бешенства, сообщил РИА Новости источник в департаменте здравоохранения Вологодской области.
В среду вологодские СМИ со ссылкой на информацию из родительских чатов сообщили, что в одной из местных школ 11 сентября несколько детей пострадали от укусов грызунов, возможно, крыс. В четверг следователи СУСК по Вологодской области начали проверку информации.
"В травмпункт города обратились родители двух учениц с жалобами на укусы грызунов на ногах. Их осмотрел врач. Действительно, ниже голени были обнаружены следы укусов, предположительно, мышей, так как следы меньше, чем крысиные. Сейчас школьницы отпущены домой, им сделаны необходимые прививки, а родителям даны соответствующие рекомендации", - рассказал собеседник агентства.
По информации департамента здравоохранения региона, укусы грызунов девочки получили в стенах школы, когда находились на уроках.