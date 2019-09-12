Источник сообщил, что вологодских школьниц могли покусать мыши

"В травмпункт города обратились родители двух учениц с жалобами на укусы грызунов на ногах. Их осмотрел врач. Действительно, ниже голени были обнаружены следы укусов, предположительно, мышей, так как следы меньше, чем крысиные. Сейчас школьницы отпущены домой, им сделаны необходимые прививки, а родителям даны соответствующие рекомендации", - рассказал собеседник агентства.